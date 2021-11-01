Егор Крид начнет продавать косметику

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) начнет продавать косметические средства под собственным брендом Kreed Cosmetics. Об этом сообщает Telegram-канал Star News со ссылкой на собственный анонимный источник.

Музыкант признался в том, что планирует запуск марки, в июле нынешнего года в интервью журналу The Flow. По его словам, он работает над косметикой, чтобы «начать наконец следить за собой».

Кроме того, поп-исполнитель показал уходовые средства Kreed Cosmetics в клипе на песню PU$$Y BOY, а именно, сыворотку для лица с пробиотиками, отшелушивающий тоник с кислотами и средство для умывания.

Администраторы Star News заявили, что Крид будет выпускать косметику под своим именем, однако управлять бизнесом будет предпринимательница Марина Назарова, которая уже владеет брендом Beauty Creations. Отмечается, что Назаровой и Криду принадлежит по 50 процентов акций Kreed Cosmetics.

Певец публично не высказывался по поводу запуска марки и не объявлял дату начала продаж ее продукции.

В августе стало известно, что Егор Крид купил женские украшения на десять миллионов рублей. Мужчина опубликовал снимок, на котором видно, что он выбрал браслет модели Juste un Clou в форме гвоздя, а также золотой браслет Love. Оба украшения покрыты бриллиантами. Известно, что ювелирные изделия представлены на сайте Cartier в женской коллекции.