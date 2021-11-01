В России предложили ужесточить наказание за неоплату электроэнергии

Глава НП «Совет рынка» Максим Быстров решил ужесточить наказание за неоплату счетов на электроэнергию. Соответствующую инициативу он направил в Минэнерго России, пишут «Известия».

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Руководитель организации предлагает вдвое повысить административные штрафы для юрлиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии. «Со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч», — предложил Быстров.

Он отметил, что представитель отрасли предложили исключить возможность заменить штраф, который предусмотрен статей 14.61 КоАП РФ, на предупреждение и скорректировать саму статью.

Предложения касаются санкций для так называемых неотключаемых потребителей — тех неплательщиков, в отношении которых в силу закона энергосбытовые компании не могут инициировать введение ограничения снабжения. В Минэнерго сообщили, что изучат предложения «Совета рынка».

Минэнерго выступает за обеспечение своевременной оплаты потребленных энергоресурсов как гарантии надежности энергоснабжения потребителей, вместе с тем занимает взвешенную позицию по данному вопросу Минэнерго

При этом итоговая позиция будет сформирована после проведения всесторонней оценки предложений «Совета рынка».

Задолженность на рынке электроэнергии

По информации издания, суммарная задолженность на розничном рынке электроэнергии этим летом достигла 309 миллиардов рублей.

309 миллиардов рублей Достигла суммарная задолженность на розничном рынке электроэнергии этим летом

Этот показатель оказался больше, чем годом ранее, когда невыплаты составили около 304 миллиарда рублей.

Проблема неплатежей меняет остроту актуальности в разрезе регионов и групп потребителей. Если говорить о региональном аспекте, то наиболее проблемным тут является СКФО Максим Быстров Директор НП «Совет рынка»

Прогнозы ФАС

Ранее в октябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект приказа о минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию в России. По данным ведомства, показатели будут учитываться региональными властями при конкретных расчетах.

По прогнозам ФАС, тарифы на электроэнергию в каждом регионе могут вырасти не мене чем на пять процентов или же до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, который устанавливает правительство каждого региона в конце прошедшего года, если показатель оказался выше пяти процентов.

Взлет цен на электроэнергию

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По данным Forbes, электроэнергия в России может взлететь в цене на 26 процентов к 2050 году из-за энергоперехода. При этом Минэкономразвития подготовило окончательный вариант стратегии низкоуглеродного развития страны.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, форсированный энергопереход для некоторых экономик оборачивается такими ощутимыми затратами, которые, по его мнению, не все ожидали.

В стратегии ведомства описаны два сценария — инерционный, если власти не будут предпринимать каких-либо специальных мер, и интенсивный, учитывающий активные действия по декарбонизации.

В первом случае Россия сократит нетто-выбросы (с учетом поглощения лесом СО2) на 460 миллионов тонн эквивалента СО2, при втором — на 1,57 миллиарда тонн.