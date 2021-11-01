В Совбезе России призвали разграничить цензуру и ответственность за фейки

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о различии между ограничением свободы и ответственностью за распространение недостоверной информации. Заведомо ложные данные в условиях пандемии вызывают опасный резонанс, написал политик в статье для «Российской газеты».

Медведев подчеркнул, что в ходе пандемии приходится бороться не только с вирусом, но с фейками о нем. По его словам, к ним относится почти пятая часть всех данных о COVID-19. Поэтому необходимо разграничить такие понятие, как цензура и ответственность.

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«В России и других государствах были также приняты законы, которые вводили серьезные меры ответственности за распространение недостоверной и провокационной информации. Не стоит считать это ограничением свободы слова или цензурой», — призвал зампред Совбеза.

Политик добавил, что имеет в виду заведомо ложные сведения «в условиях, когда каждое неосторожное слово способно вызвать критически опасный резонанс, стать триггером общественного напряжения и даже преступлений». Кроме того, пандемия «перевела в цифру» многие процедуры и изменила отношения сотрудников и работодателей.

В той же статье Медведев прокомментировал отказ россиян от вакцинации. Он назвал это явление асоциальным поведением. По его мнению, существует множество способов, чтобы развеять скепсис и опасения граждан о вакцинации.