Последствия мощных вспышек на Солнце показали с борта МКС

Видео: Thomas Pesquet / Twitter

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке (Thomas Pesquet) с Международной космической станции (МКС) снял на камеру и показал последствия мощных вспышек на Солнце, он разместил кадры в своем Twitter-аккаунте.

Астронавт наблюдал из космоса полярное сияние, вызванное вспышками на солнце, он успел запечатлеть их на объектив фотокамеры. «Возвращение южного полярного сияния! Наши орбиты и солнечный ветер позволили наблюдать за ним снова, никто не останется разочарован», — подписал он ролик. Сейчас Песке находится на борту МКС. Он отправился в космос 23 апреля 2021 года на корабле SpaceX Crew-2.

Ранее стало известно, что мощная вспышка, произошедшая на Солнце 28 октября, вызвала магнитную бурю. Ожидается, что явление окончится днем в понедельник, 1 ноября.