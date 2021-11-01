Названа возможная причина столкновения машины с группой детей в Германии

Водитель, наехавший на группу школьников в Витценхаузене (федеральная земля Гессен) в Германии, сделал это намеренно. Предварительные предположения о том, что произошел несчастный случай, отвергли. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на слова прокурора.

Он считает, что 30-летний водитель спровоцировал происшествие, в ходе которого погибла одна девочка. Эту информацию подтверждает очевидец, личность которого не раскрывается. По словам свидетеля, водитель резко крутанул руль, когда проезжал мимо девочек. На основании этих данных следователи полагают, что причина столкновения машины с детьми — умысел мужчины за рулем.

Bild отмечает, что сейчас водитель помещен в клинику для душевнобольных. Следователи пока не называют психические отклонения причиной убийства, однако не опровергают эту версию. Экстремистские мотивы отрицают.

Авария произошла 29 октября около 9:00 по московскому времени, возле детского сада. Для транспортировки раненых в больницу были задействованы два спасательных вертолета. Две девочки 8 и 7 лет ранены, еще одна (8 лет) — погибла.