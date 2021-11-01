Подполковник МВД запер сотрудников ФСБ в кабинете и сбежал с вещдоком

В УЭБиПК в Белорецке подполковник МВД сбежал от сотрудников ФСБ, закрыв их в кабинете

Подполковник МВД в Башкирии запер сотрудников ФСБ в кабинете и скрылся с вещдоком — своим ноутбуком, который ему пришлось уничтожить. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, речь идет о межрайонном отделе управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Белорецка.

Отмечается, что когда туда с проверкой пришли сотрудники спецслужб, подполковник отдела вспомнил, что в одном из кабинетов находится его личный ноутбук. В результате полицейский закрыл сотрудников ФСБ в кабинете и сбежал, захватив устройство.

Впоследствии мужчина уничтожил аппарат. Позже руководству он заявил, что история о его побеге — вымысел, однако служебная проверка доказала обратное. В ближайшее время судьбу подполковника решит Следственный комитет России.

