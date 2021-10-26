Приговор вымогателям денег у вора в законе Васи Воскреса признан законным

Мосгорсуд оставил в силе приговор адвокату за вымогательство у вора в законе Васи Воскреса

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор бывшему адвокату Александру Вершинину, осужденному на 2,5 года по делу о вымогательстве денег у вора в законе Васи Воскреса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам заседания жалоба отклонена, приговор признан обоснованным, он вступил в законную силу.

Никулинский суд Москвы 24 июня признал Вершинина виновным в посредничестве при передаче взятки и приговорил к 2,5 годам. Его также лишили права заниматься адвокатской деятельностью три года. Второй фигурант дела, предприниматель Алексей Добрынин, получил 3,5 года колонии за покушение на мошенничество.

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Организовал аферу в отношении вора в законе, проживающего в Италии, бывший сотрудник главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД подполковник Владислав Шаповалов. Еще на стадии следствия он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и в особом порядке был осужден на три года лишения свободы.

Шаповалов изготовил подложную оперативную справку, предъявил ее Вершинину, который многие годы был адвокатом Воскреса, и убедил его, что на основании этого документа против авторитета будет возбуждено уголовное дело по статьям 210 («Организация преступного сообщества») и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. За прекращение дела Шаповалов потребовал 300 тысяч долларов.

Возмущенный суммой, Вася Воскрес поручил ведение переговоров своему представителю Станиславу Воротникову, который передал информацию о вымогательстве со стороны полицейского в ФСБ. Под контролем оперативников Воротников договорился с Александром Вершининым о передаче взятки. В момент получения денег адвоката задержали.