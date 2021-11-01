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Внешний вид 68-летней жены Макрона на саммите G20 вызвал споры в сети

Наряд Брижит Макрон на саммите «Большой двадцатки» вызвал споры среди читателей Daily Mail
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Фото: Brigitte Macron / AP

Внешний вид супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на саммите «Большой двадцатки» (G20) вызвал споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 68-летнюю первую леди Франции на мероприятии, которое проходило 30-31 октября в Риме, в плиссированной юбке длины миди черного цвета и синей шелковой блузке с карманами в области груди. В качестве обуви Макрон выбрала лаковые туфли на каблуке. Свой образ она дополнила сумкой, солнцезащитными очками и крупными кольцами.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к наряду Макрон и принялись обсуждать его под размещенными фотографиями. Так, одни пользователи сети обругали образ жены президента Франции. «Старушка на выезде», «Наймите ей нормального стилиста», «Моя жена покупает занавески, которые выглядят лучше, чем наряды этих женщин», «Почему Брижит всегда выглядит настолько плохо?», «Безвкусица», — высказывались они.

В то же время другие комментаторы восхитились одеждой женщины. «Брижит Макрон как всегда выглядит очень элегантно, но при этом не скучно», «Только Брижит понимает, что это официальное мероприятие», «Макрон шикарно одевается», «Только Брижит и порадовала», «Клевый наряд», — писали юзеры.

В апреле другой образ Брижит Макрон, который она выбрала для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, тоже критиковали в сети. Фотографы запечатлели ее в платье выше колена модного дома Louis Vuitton, на которое нанесен графический принт в виде монограммы бренда оранжевого и белого цветов.

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