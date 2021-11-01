Два человека погибли на кладбище в Испании из-за ссоры цыганских семей

Перестрелка между цыганами в испанском городе Торренте привела к смерти двух человек

Перестрелка между цыганскими семьями на кладбище в испанском городе Торренте привела к смерти двух человек. Об этом сообщает El Mundo.

Ссора между двумя конкурирующими кланами произошел в День всех святых. Все началось с драки, которая переросла в короткую перестрелку на заполненном посетителями кладбище. В результате один пожилой мужчина скончался от инфаркта, пережив сильное шоковое состояние, другой пострадавший погиб от выстрела в спину.

На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Выяснилось, что еще один человек получил тяжелое ранение, его срочно отправили в реанимацию. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия, чтобы избежать дальнейшего развития конфликта.

Ранее украинские неонацисты провели акцию против цыган. Сотни человек вышли на марш после того, как группа цыган избила жителя города Ирпень. Марш организовала ультраправая украинская организация «С14».