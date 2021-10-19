На приемную депутатов Киевсовета от «Слуги народа» совершили нападение

На Украине правоохранители задержали преступника, совершившего во вторник вооруженное нападение на общественную приемную депутатов Киевсовета от партии «Слуга народа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу политического объединения.
«Мужчина устроил погром в приемной депутатов Киевсовета от "Слуги народа" Лилии Пашинной, Андрея Витренко, Елены Говоровой и Юрия Федоренко. Неизвестный имел при себе пистолет и угрожал работникам приемной расправой», — говорится в сообщении пресс-службы.
Личность задержанного удалось установить. По словам Лилии Пашинной, с нападавшим не были знакомы ни она, ни работники приемной. Мотивы его поступка пока остаются неизвестными.
По факту нападения было заведено уголовное дело. Мужчина ворвался в помещение, повредил имущество, после чего пытался скрыться, однако был задержан находившимися неподалеку спецназовцами. По информации силовиков, им злоумышленником оказался 31-летний мужчина родом из Полтавской области. При себе у него был предмет, похожий на пневматический пистолет, и баллончик с краской. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее на Украине цыгане напали на служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в селе Торчин Волынской области. Несколько человек до крови избили ногами мужчин в военной форме. Во время нанесения ударов нападающие называли их нацистами и фашистами, а также выкрикивали фразы «На колени, фашист», «Буду вас уничтожать, фашисты» и другие угрозы.