В США произошла серия массовых расстрелов на Хэллоуин

В США во время вечеринок в честь Хэллоуина произошло шесть случаев массовых расстрелов

В США зафиксировали серию из шести массовых расстрелов, произошедших во время вечеринок в честь Хэллоуина, сообщает 31 октября издание The Sun.

В период с вечера пятницы, 29 октября, до утра воскресенья, 31 октября, произошло как минимум шесть случаев стрельбы: два в Техасе, два в Калифорнии, один в Иллинойсе и один в Нью-Мексико. В результате погибли не менее шести человек, еще 33 получили ранения. Эксперты назвали сложившуюся ситуацию беспрецедентным всплеском убийств в США.

Ранее стало известно, что жительницу Нового Южного Уэльса на юго-востоке Австралии заставили избавиться от необычного украшения двора к Хэллоуину. Мать-одиночка решила удивить своего ребенка и смастерила фейковый труп человека в мешке, который повесила на дереве, но этим только напугала соседей. Подготовка к празднику закончилась разбирательством с полицией.