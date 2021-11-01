Apple «похоронила» популярный компьютер

Компания Apple убрала со своего сайта упоминание моноблока iMac с процессором Intel. Об этом сообщает издание 9to5mac.

21,5-дюймовые компьютеры на базе процессоров Intel убрали из ассортимента интернет-магазина компании. По словам журналистов, фактически компания «похоронила» популярную модель. На странице с iMac доступны 27-дюймовая модель на базе процессоров Intel и 24-дюймовый компьютер с ARM-чипом M1. При этом устройство можно приобрести, но только по прямой ссылке. Авторы полагают, что в ближайшее время компания прекратит производство девайсов и лишит пользователей любой возможности приобретать старые модели.

По словам специалистов, в Apple решили убрать настольные устройства из продажи в связи с переходом компьютеров на собственные процессоры. «Этот аппарат был популярен среди покупателей в образовательных учреждениях», — отметили журналисты, подчеркнув, что модель критиковали за устаревший дизайн и относительно невысокую производительность.

Ранее в сети обнаружили патенты на новые компьютеры Apple. Согласно раскрытым документам, после выхода MacBook Pro с «монобровью» вырез должен появиться и на экране настольного компьютера iMac.