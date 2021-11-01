Туристам раскрыли историю столицы татарского ханства в Рязанской области

Более двух веков в Рязанской области просуществовала столица Касимовского ханство, город Касимов. Он и по сей день носит имя татарского царевича, который правил здесь в XV веке. Историю столицы ханства туристам раскрыло РИА Новости.

В 1452 году Мещерские земли в подарок от царя Василия Темного получили царевичи Касим и Якуб. Они помогли царю в борьбе за московский престол. Касимовское ханство просуществовало с 1452 по 1681 год. Оно включало в себя территории будущих Рязанской и Тамбовской губерний.

Главным памятником того времени считается Ханская мечеть. На ее месте сохранился средневековый минарет, однако само здание, согласно легенде, было снесено по указу Петра I. Тот якобы перепутал мусульманскую святыню с православным храмом, плывя по Оке, и перекрестился. За этот случай он разгневался на татар.

Есть в Касимове и другая достопримечательность — мавзолей хана Шах-Али 1556 года постройки. В свое время местные «кладоискатели» пытались найти там ханские могилы, поэтому здание пришлось закрыть. Шах-Али был мужем легендарной татарской царицы Сююмбике, она правила татарским ханством в 1549-1551 годах. Касимов считается ее последним пристанищем. Против воли Сююмбике ее выдали замуж за Шаха-Али, после чего она умерла по непонятной причине. Место ее захоронения неизвестно.

Кроме того, в населенных пунктах возле города есть множество менее известных мусульманских храмов. Это, например, уникальная деревянная мечеть XIX века со шпилем в селе Подлипки.