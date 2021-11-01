Трех россиянок задержали из-за подозрения в колдовстве

В Грозном полиция задержала трех женщин по подозрению в колдовстве. Соответствующий новостной сюжет показали на ЧГТРК «Грозный», доступен на YouTube.

По словам журналистов, Зула Курашева, Тумиша Кунтумова и Ирина Адаева проводили колдовские обряды. В видеоролике показано, как одна из россиянок вводит другую в транс при полицейских.

Женщину в трансе обследовал главный врач Центра исламской медицины Адам Эльджуркаев. Одна из задержанных рассказала, что привезла из Калмыкии волшебный камень, который действует сильнее, если хранится в аквариуме. Другая целительница заявила, что в своей практике использует христианские молитвы, на что Эльджуркаев отметил, что это работает только на христианах.

Ранее сообщалось, что в городе Ромны Сумской области Украины чиновница устраивала в рабочее время сеансы черной магии, пытаясь навести порчу на градоначальника и других сотрудников. Женщина в течение несколько месяцев подбрасывала к двери кабинета мэра землю с кладбища.