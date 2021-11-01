В Хабаровске пройдет фестиваль корейского кино

В Хабаровске с 25 по 27 ноября пройдет фестиваль «Дни корейского кино» в рамках «Года взаимных обменов между Республикой Корея и Российской Федерацией». Об этом сообщает издание DVhab.

Фестиваль будет проходить в кинотеатре «Гигант». Вход на мероприятие будет свободным, билеты на него можно будет получить в порядке живой очереди в кассах «Гиганта». Фильмы будут демонстрироваться на корейском языке с русскими субтитрами.

Зрителям будут представлены шесть картин: «Минари», «Маленький лес», «Четвертое место», «Останься со мной», «Звезды шепчут» и «Юволь».

Ранее сообщалось, что в столице Хорватии стартовал фестиваль российского анимационного кино. Первым в рамках мероприятия стартует показ фильма Станислава Соколова «Гофманиада», во второй день фестиваля зрителям представят Чебурашку. В третий день планируется провести презентацию анимации «Союзмультфильма» для самых маленьких, а также провести выставку рисунков и викторину.