На фестивале «Киномеханика» в Ульяновске выберут лучших режиссеров

На фестивале «Киномеханика», который состоится 28 октября в Ульяновске, выберут лучших режиссеров-любителей. Об этом сообщает портал «Ульяновская правда».

«События нашей жизни, в том числе и культурной, отзываются эхом во всех уголках нашей огромной страны. Они происходят везде и одновременно. Наш фестиваль — это эхо большого мира кино, которое звучит и в маленькой провинции. И в то же время это ответ, который дает регион на вопросы столицы», — отметил режиссер и один из организаторов мероприятия Владимир Бучинский.

В рамках «Киномеханики» в креативном пространстве «Квартал» продемонстрируют порядка десяти короткометражных фильмов — все они сняты ульяновскими режиссерами-любителями на собственные деньги. Участниками фестиваля среди прочих станут кинематографисты Анастасия Новоселова, Юрий Топчиян, Сергей Карачев и Юрий Курилович. Лучшая работа позднее будет показана на 12-м Международном фестивале коротких фильмов «Шорты».