Глава Кузбасса призвал Студию Лебедева извиниться за открытку ко Дню всех святых

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев осудил решение дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева» разместить в сети изображение с горящим кинозалом. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Цивилев. Live.

По мнению главы региона, недопустимо публиковать подобную картинку в качестве открытки ко Дню всех святых. «Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим "творчеством". Это действительно за гранью, это не по-человечески», — говорится в сообщении.

Цивилев также призвал авторов изображения публично принести извинения кузбассовцам, если у них «осталось хоть немножечко совести».

Ранее пользователи Instagram обвинили Студию Лебедева в спекуляции на трагедии. По мнению комментаторов, картина, на которой изображен горящий зал кинотеатра, ассоциируется только с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 60 человек. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник и произошло замыкание. В здании ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а также не функционировали пожарные выходы.