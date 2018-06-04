Петербург отказался от логотипа Лебедева после затяжного скандала

Комитет по развитию туризма Петербурга расторг контракт на создание логотипов города, заключенный со студией Артемия Лебедева. Об этом журналистам сообщил руководитель петербургского управления Федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров, передает «Фонтанка».

Договор расторгнут 29 мая, на следующий день после отставки главы комитета Андрея Мушкарева. Руководитель УФАС сообщил, что ведомство не станет требовать немедленного удаления стендов с логотипами студии, но проследит за тем, чтобы в будущем они не использовались.

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Разрыва контракта начиная с 2016 года требовало рекламное агентство «Григорьев Борис и партнеры». В заявлении, направленном в УФАС, компания жаловалась на дискриминацию. Заявитель утверждал, что в 2014 году договор на разработку туристического логотипа со студией Лебедева был заключен без открытого конкурса, а конфиденциально и за символическую цену — один рубль.

Комитет по туризму пытался оспорить решение в суде, но первая инстанция поддержала УФАС. Апелляцию выиграл комитет, однако кассационная инстанция вновь приняла сторону управления антимонопольного ведомства. Точку в деле должен был поставить Верховный суд, однако комитет расторг договор, не дожидаясь окончания разбирательства.

В январе московский разработчик Кирилл Артеменко обвинил «Студию Артемия Лебедева» в попытке продать ему чужой логотип. Артеменко заказывал недорогую по меркам студии услугу «экспресс-дизайн» (100 тысяч рублей), придуманную для небольших компаний, которые хотят дизайн от именитой студии, но не имеют достаточно средств.

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