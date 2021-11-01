Беременная экс-солистка «Серебра» рассказала о планах вернуться в Россию

Российская певица, известная как бывшая солистка группы «Серебро», Ольга Серябкина, заявила, что планирует вернуться в Россию. Об этом она рассказала в ходе ток-шоу «Надо обсудить», которое выходит на YouTube-канале Fametime TV.

В настоящее время беременная поп-исполнительница вместе с супругом, бизнесменом Георгием Начкебия, отдыхает в Австрии. Отмечается, что их ребенок может появится на свет в декабре. Экс-участница «Серебра» сказала, что собирается рожать в Москве. По ее словам, она хочет чувствовать поддержку близких в важный для нее период в жизни.

«Я рожаю в Москве, потому что мне так удобнее. Я чувствую себя, ну знаешь, здесь дом, здесь родственники», — объяснила 36-летняя артистка. Она также подчеркнула, что не хочет специально рожать за границей, чтобы ее ребенок получил гражданство другого государства.

Ранее Серябкина объявила о своей первой беременности. О тайной свадьбе певицы и бизнесмена Георгия Начкебии стало известно в октябре прошлого года. Известно, что в связи с созданием семьи Серябкина покинула коллектив «Серебро», в составе которого выступала 13 лет.