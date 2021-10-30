Экс-солистка «Серебра» рассказала о «приказе» Максима Фадеева

Экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова рассказала, как по просьбе продюсера коллектива Максима Фадеева ей приходилось врать и отрицать факт замужества за первым супругом. Подробностями истории певица поделилась в интервью телеведущей Светлане Бондарчук. Запись опубликована на YouTube-канале «Света вокруг света».

Темникова познакомилась с будущим мужем на реалити-шоу «Фабрика звезд». После заключения брака он написал книгу, в которой рассказал об их отношениях. По словам певицы, произошедшее категорически не понравилось Фадееву. «Он приказал, чтобы я отнекивалась максимально, что мы не были женаты, что он это все придумал, что это все чушь собачья», — призналась артистка. Спустя годы ей стало неловко вспоминать произошедшее.

Певица отметила, что специально репетировала речь, в которой отрицала факт отношений. Подобную ситуацию она считала частью работы с продюсером, подчеркнув, что должна была делать все, что ей говорили. «Это такая работа. Скажут побриться налысо, значит я буду ходить лысой», — уточнила солистка.

В апреле 2020 года Темникова призналась, что ей предлагали помощь в карьере в обмен на секс. Она не стала уточнять имя человека, однако посоветовала внимательно изучать контракт перед подписанием, обращая внимание на опыт бывших артисток продюсера.