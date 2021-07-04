Экс-солистка «Серебра» перенесла операцию под общим наркозом

Экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова перенесла операцию под общим наркозом. Она опубликовала в Instagram фото из больницы с катетером в руке.

Поклонники певицы стали выяснить, что произошло. Спустя некоторое время артистка поделилась в сторис, что операция была плановой, однако подробностей не раскрыла. «Операция, которой очень сильно боялась, под общим наркозом, прошла, все хорошо, все позади. Разговариваю еще с трудом, еще наркоз», — рассказала она.

Темникова также отметила, что ее кот Нао пошел на поправку. На питомца певицы набросилась стая собак, и экс-солистка «Серебра» просила помощи у подписчиков, чтобы получить кровь для переливания экзотическому животному.

В апреле Темникова рассказала об излечении от ежедневных панических атак. Певица отметила, что отдых на Мальдивских островах помогает ей справляться с недугом. Она добавила, что обычно в Москве у нее с трудом получается справляться с приступами.