Врач рассказал о метеочувствительности у мужчин и женщин

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, что женщины чаще оказываются подвержены метеочувствительности, чем мужчины.

«По статистике у женщин метеочувствительность встречается чаще. Специалисты это связывают с особенностями гормональной системы», — пояснил врач. Также он отметил, что чаще всего от недуга страдают именно молодые девушки. Однако медик подчеркнул, что ближе к пожилому возрасту перепады давления начинают чаще ощущать как женщины, так и мужчины.

Ранее невролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Разият Чупанова рассказала, что с изменениями самочувствия при быстрой смене погодных условий, которые отмечают многие россияне, можно справиться, если соблюдать ряд правил. По словам врача, метеочувствительность проявляется прежде всего у людей с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, ревматизм, артриты, тревожные и депрессивные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания.