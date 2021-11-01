Соседка раскрыла подробности убийства двух девочек в Кызыле

Соседка скончавшихся в Кызыле двух девочек: от ужаса чуть сама не умерла

Жительница дома в Кызыле, где мужчина выбросил из окна двух девочек, рассказала подробности убийства, пишет «Вечерняя Москва».

Соседка, которая не стала называть имени, уточнила, что были слышны громкий хлопок и детские крики. По ее словам, утром она проснулась от детского голоса, который сопровождался «непонятными стуками», и решила вызвать полицию. Женщина уточнила, что последовал звук, похожий на громкий хлопок. «Подумала, взрыв какой-то произошел, но потом услышала крики. Когда узнала, что произошло, от ужаса чуть сама не умерла. Мы знали этих детей», — раскрыла подробности она.

Местная жительница добавила, что мать девочек уделала мало времени их воспитанию, у нее были проблемы с законом. Мужчину, который выкинул детей из окна, она ни разу не видела.

Ранее в региональном центре Тывы с множественными травмами были найдены девочки в возрасте девяти и 14 лет. Одна из них скончалась сразу, второго ребенка госпитализировали, но врачам не удалось спасти пострадавшую. В убийстве подозревают 23-летнего уроженца Тес-Хемского района. По версии следствия, он выбросил детей из окна на восьмом этаже. Возбуждено уголовное дело.