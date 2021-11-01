Глава МВД наградил 30 спасших людей полицейских

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил 30 полицейских за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В награждении приняли участие представители подразделений из Москвы, Бурятии, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев и ряда других регионов.

Глава ведомства отметил, что героические поступки каждого сотрудника получили высокую оценку руководства страны. Особого внимания, по словам Колокольцева, заслуживают женщины, которые рисковали собой во имя спасения людей наравне с коллегами-мужчинами.

Ранее сообщалось, что Владимир Колокольцев вручил награды полицейским, задержавшим пермского стрелка. Лейтенанту полиции Константину Калинину вручили орден Мужества, а капитану полиции Владимиру Макарову — медаль «За отличие в охране общественного порядка».

