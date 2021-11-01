Таинственное авто простояло на улице полвека и превратилось в памятник

Припаркованный на итальянской улице таинственный автомобиль Lancia Fulvia простоял на одном месте почти полвека и превратился в местную достопримечательность. Об этом пишет Mirror.

Анджело Фреголент, ныне 94-летний пенсионер, оставил машину на улице Замбони в городе Конельяно на севере Италии еще в 1974 году, когда вышел на пенсию — около газетного киоска, которым управлял совместно с женой Бертиллой Модоло. Впоследствии Lancia стала популярна среди местных жителей и туристов — они фотографировались на ее фоне и размещали снимки в соцсетях.

Спустя 47 лет власти все же приняли решение убрать автомобиль и превратить его в памятник. Изначально его передали на шоу классических автомобилей Auto e Moto d'Epoca, которое проходит в Падуе. В настоящее время машину отправили в мастерскую для реставрации и устранения повреждений.

18 августа сообщалось, что во Владивостоке при сносе металлических гаражей нашли старый «Москвич» — такую ретро-модель московский завод малотиражных автомобилей выпускал с 1954-го по 1956 год. Возможные владельцы автомобиля смогут обратиться с администрацию города и вернуть его, предоставив подтверждающие право собственности документы.