В сети появился второй сезон интерактивного сериала о волонтерах «Лиза Алерт»

Второй сезон интерактивного веб-сериала о волонтерах «НАЙДЕН_ЖИВ» в понедельник, 1 ноября, появился в сети. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, продолжение ленты получило название «Побег за мечтой», в нем рассказывается история трех подростков, которые уезжают из провинциального города в столицу. У каждого из них свой мотив, однако их главная цель — не быть найденными. Добровольцы из «Лизы Алерт» пытаются проследить путь детей, выясняя то, о чем не знали или умалчивали их родители, в то время как герои сталкиваются с опасными ситуациями в мегаполисе.

Известно, что в сериале приняли участие как известные актеры Артур Смольянинов и Андрей Смоляков, так и новые лица отечественного кинематографа — Анна Рау, Тимофей Конев и Андрей Дудников. Также в съемках были задействованы настоящие поисковики. Саундтреком сериала стала музыка рок-группы «Нервы».

Отмечается, что интерактивный формат сериала позволит зрителю ощутить эффект глубокого погружения в историю и почувствовать себя участником настоящей поисковой операции. Картина поэтапно покажет, как работает поисковая группа: от момента поступления заявки до заветного сообщения «Найден. Жив».

«НАЙДЕН_ЖИВ» — интерактивный веб-сериал, который содержит в себе игровые и обучающие механики: зрителю предстоит принимать решения за героев, продумывая действия на несколько шагов вперед. После просмотра зрителей приглашают попробовать себя в реальном поиске с «Лиза Алерт», выбрав одно из направлений обучения от отряда. В основе сюжета лежат реальные истории из будней отряда спасателей-добровольцев.

Создателями проекта являются режиссеры и продюсеры Ольга Арлаускас и Никита Тихонов-Рау, а разработчиком интерактивной технологии — «Студия Интерактивного Контента» во главе с продюсером интерактивного контента Павлом Косяковым. Проект реализуется при поддержке АНО «Институт развития интернета» в рамках национального проекта «Культура».

Одна из главных его задач — привлечь внимание неравнодушных, ранее не знавших о деятельности отряда «Лиза Алерт», и поспособствовать увеличению потока новых добровольцев. В период выхода первого сезона сериала несмотря на пандемию рост регистраций на форуме «Лиза Алерт» увеличился на 60 процентов по сравнению с 2019 годом.