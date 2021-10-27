«Лиза Алерт» опровергла связь между гибелью человека и поисками Светличной

«Лиза Алерт» после поиска Светличной призвала искать всех пенсионеров, а не только звезд

«Лиза Алерт» прокомментировала гибель человека в Люберцах во время операции по поиску актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе организации обратили внимание на утверждение председателя отряда Григория Сергеева в соцсетях о том, что из-за направления больших ресурсов волонтеров на поиск 81-летней звезды советского кинематографа они не успели спасти пропавшего человека в Подмосковье. Там отметили, что слова Сергеева были «скорее призывом к поиску всех пенсионеров, а не только известных людей».

26 октября Сергеев рассказал, что к операции были привлечены два штаба, три обученных организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, а также группа специалистов по прозвону лечебных заведений. Стало известно, что волонтеры прошли пешком более 30 километров и расклеили 2150 ориентировок. «И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», — написал активист.

26 октября стало известно, что Светличная нашлась спустя пару дней после исчезновения, ее живой и здоровой обнаружили на съемках ток-шоу. Позднее ее сын отрекся от матери. «Она неделю шаталась, где — неизвестно, с кем — неизвестно. Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Мне надоели все ее "закидоны"», — сказал мужчина.