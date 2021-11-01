В Кремле ответили на слова Байдена об участии России в саммите G20

Россия активно участвовала в саммите G20, который проходил в Риме. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова американского лидера Джо Байдена о разочаровании отсутствием Владимира Путина на мероприятии, пишет РБК.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства призвал «не забывать об очень содержательных выступлениях Путина».

Песков добавил, что Москва четко обозначила свои перспективы по переходу к углеродной нейтральности. По его словам, по некоторым параметрам Россия опережает другие страны по переходу на «менее карбоноемкие способы генерации и производства».

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его разочаровал тот факт, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин отсутствовали на встрече «Большой двадцатки». По его мнению, страны «не проявились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата».