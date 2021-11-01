Российский бизнес обяжут хранить переписку в закрытых сетях

«Известия»: в России появится закон для бизнеса о хранении переписок в течение трех лет

В 2022 году в России может появиться закон, обязывающий бизнес хранить информацию, передаваемую по внутренним технологическим сетям связи. При необходимости компаниям придется предоставить эти данные правоохранительным органам, пишут «Известия» со ссылкой на Госдуму.

Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в статью 562 закона "О связи"» уже рекомендовали к принятию в первом чтении. Госдума может рассмотреть его уже в ноябре. В рамках инициативы предлагается обязать бизнес, обладающий технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS), в течение трех лет хранить на территории России передаваемую по ним информацию.

Профильный комитет Госдумы по безопасности дал положительную оценку законопроекту. В ведомстве объяснили, что в этих сетях содержатся детали закупочной деятельности различных корпораций. Органы следствия должны иметь к ним доступ, чтобы вынести наказание при необходимости. Номерами AS обладают интернет-провайдеры и такие крупные компании, как РЖД, «Газпром», «Яндекс» и другие.

«Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует принять его в первом чтении», —подчеркивается в заключении профильного комитета, который подписал его руководитель Василий Пискарев.

Ранее россиян предупредили о неизбежной утечке биометрических данных. Эксперты считают, что их следует использовать только в качестве дополнительного, а не основного фактора безопасности.

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