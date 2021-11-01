Девушка назвала главный минус жизни с красивым лицом

Жительница США назвала главные проблемы и минусы, с которыми она сталкивается в жизни из-за своей привлекательной внешности. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша Ариана (Ariana) опубликовала в соцсети ролик, на кадрах которого рассказала о своих непростых взаимоотношениях с окружающими. По словам Арианы, из-за красивого лица она страдает от одиночества. Героиня материала призналась, что у нее нет подруг, поскольку девушки регулярно задевают ее из чувства зависти.

Она объяснила, что еще в школьные годы одноклассницы дружили с ней только ради своей выгоды. «На эту тему очень трудно говорить, потому что на меня еще больше начнут нападать, но мне надо озвучить правду. Из-за жестокости девочек я проводила выходные дома и плакала от обиды», — призналась она.

Ариана отметила, что ее мать и другие члены семьи сразу поняли, что красота героини материала стала главной причиной, по которой девушки опасались с ней дружить и видели в ней конкурентку.

«Люди делают обо мне преждевременные выводы только из-за внешности. Честно говоря, я устала от этого и чувствую себя одиноко. Девушки не хотят дружить со мной, потому что видят во мне угрозу. В свою очередь, друзья-парни со временем начинают влюбляться в меня», — пояснила блогерша.

Публикация стала вирусной и набрала 136 тысяч просмотров и почти 10 тысяч лайков. Пользователи сети поддержали девушку в комментариях под видео. «Будучи той, кого всегда считали некрасивой, я могу сказать тебе, что девушки ревнуют. Это может звучать клишированно, но это правда», «Как я тебя понимаю. Девушки не хотят быть друзьями, потому что видят в тебе угрозу, а парни начинают видеть в тебе нечто большее, чем подругу», «Это так правдиво. У меня нет друзей по той же причине, поэтому мне безумно одиноко», — высказывались они.

В октябре женщина пожаловалась на неадекватные упреки мужчин из-за ее красоты. 28-летняя Рэйчел Боулз-Харфуш (Rachel Boles-Harfouche) работает адвокатом по уголовным делам в Калифорнии, США. По словам героини материала, никто не воспринимает ее всерьез из-за внешности. Так, один мужчина спросил, не является ли она женой адвоката.