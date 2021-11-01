Объявлены предварительные итоги довыборов в Верховную Раду

ЦИК: кандидаты от «Слуги народа» выигрывают довыборы в Раду по предварительным результатам

ЦИК Украины объявил предварительные результаты довыборов в Верховную Раду, пишет «Страна.ua».

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

Голосование состоялась 31 октября в двух мажоритарных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях. По итогам обработки 54,25 процента участковых протоколов в Херсонской области лидирует кандидат от «Слуги народа» Сергей Козырь, который набирает почти 64 процента голосов. На втором месте — представитель «Европейской солидарности» Игорь Йосипенко.

В Черкасской области обработано 15,6 процента протоколов. Там также выигрывает кандидат от «Слуги народа», Виталий Войцеховский с 47,67 процента голосов. На втором месте идет самовыдвиженец Владислав Голуб с 22,68 процента.

В конце октября Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которым за «Европейскую солидарность» готовы проголосовать больше украинцев, чем за партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа». В «Слуге народа» заявили, что разница не превышает статистической погрешности, и призвали дождаться результатов довыборов.

В марте довыборы в мажоритарном округе в Донецкой области выиграл член партии «Порядок» Андрей Аксенов, который в 2014 году был председателем сельского совета поселка Новодонецкое и участвовал в организации референдума о независимости самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).