Лавров возмутился действиями западных стран в отношении афганских беженцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал действия западных стран в отношении афганских беженцев и указал, что Запад пытается «сгрузить» их в центральноазиатские страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, европейские государства «бросились упрашивать» соседствующие с Афганистаном страны временно принять десятки тысяч беженцев, пока не направят мигрантам все необходимые документы. Глава МИД отметил, что пока ни одно государство Центральной Азии не согласилось на это.

Лавров возмутился методами Запада по предоставлению убежища мигрантам. Он обратил внимание, что несмотря на длительную работу с европейскими правительствами и проверку бэкграунда некоторых афганцев, западные страны так и не решились эвакуировать часть беженцев.

«Если вы после того, как они на вас работали, так до сих пор и не смогли понять, достойны они того, чтобы им доверять или нет, но зачем же вы тогда их "сгружаете" в центральноазиатские страны, которые являются нашими союзниками?» — заключил глава МИД, заявив, что эта тема еще не закрыта.

Ранее Лавров рассказал о предостережении российского лидера Владимира Путина президенту США Джо Байдену. По словам министра, Путин выразил протест против создания новых военных баз США в Центральной Азии для нанесения «загоризонтных ударов по территории Афганистана».