Россиянин пропал в Праге после избиения полицейским

Россиянка Рыхтикова заявила об исчезновении сына Александра после драки с полицией в Праге

Гражданка России Лина Рыхтикова рассказала об исчезновении сына Александра после избиения полицейским в Праге, передает РЕН ТВ.

По ее словам, молодой человек, проживающий в столице Чехии, не выходит с ней на связь с четверга, 28 октября. До этого он получал угрозы из-за жалобы на избившего его сотрудника правоохранительных органов.

Молодой человек уехал в Прагу получать образование в сфере медиа, он учится в Чехии второй год. Россиянин пошел в кафе для подготовки к сессии, используя Wi-Fi заведения. Гость заказал только кофе, но официантка пыталась выгнать его, заявив, что тот сможет остаться только в случае, если купит что-то еще.

Студент пообещал сделать заказ чуть позже, но через некоторое время к нему подошел полицейский. Когда он узнал, что гость из России, то начал вести себя агрессивно. «Стал хамить ему, резко изменил отношение... Там так вообще не принято хамить», — объяснила Рыхтикова. Завязалась драка.

Мать добавила, что сотрудник правоохранительных органов вызвал наряд, полицейский нанес сыну серьезные увечья. Россиянин обратился к местному омбудсмену, а через несколько дней пропал.

Ранее российский турист, который отправился на отдых в Аланью, подвергся жестокому избиению со стороны неизвестных прохожих.