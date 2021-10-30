Мигранты заподозрили 57-летнюю женщину в расизме и избили ее

В бельгийском Антверпене толпа мигрантов из Марокко избила в автобусе 57-летнюю местную жительницу из-за неправильного взгляда. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации издания, мигранты обвинили женщину в расизме, а на все ее попытки оправдаться отвечали хохотом. После этого ее начали хватать за одежду, избили и выбросили из автобуса. При этом нападение они снимали на видео.

Позднее выяснилось, что полиция установила личность одного из напавших. Однако, утверждает портал HLN, после допроса его отпустили.

В сентябре в российском селе Бужаниново под Сергиевым Посадом мигранты изнасиловали и убили 65-летнюю женщину. После этого около 200 человек вышли на улицы с требованием наказать преступников.

