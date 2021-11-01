Пилота Су-35 захотели посадить на семь лет за случайно сбитый истребитель

В Тверской гарнизонный военный суд передали дело 34-летнего летчика Василия Савельева, который во время учений случайно обстрелял истребитель реальными снарядами вместо того, чтобы имитировать атаку. Подробности дела сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент произошел 22 сентября 2020 года в Бологовском районе Тверской области. Звено истребителей из двух Су-35С, которым командовал 34-летний майор Савельев, и Су-30М2 отрабатывало воздушные бои.

Когда в роли цели выступал Су-30, Савельев как пилот-преследователь нажал на клавишу, которая должна была активировать фотоимитацию стрельбы. Однако вместо этого по истребителю была выпущена короткая очередь из автоматической пушки. Машина потеряла управление и разбилась в лесу. Оба летчика успели катапультироваться и не пострадали.

Савельева захотели посадить на семь лет по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»). При этом, как отмечает издание, обычно инциденты, связанные со стрельбой, квалифицируют по более легким статьям, предусматривающим наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

Обвинение подчеркнуло, что боевая стрельба из пушки и ее фотоимитация активируется с помощью одной и той же клавиши, поэтому пилот должен был заранее проверить, исключена ли стрельба по партнеру.

Сам пилот и его защита настаивают на том, что проверка судна пилотом — лишь страховочная мера, а подготовкой истребителя должны заниматься специалисты по вооружению и технический персонал на земле. В частности, они должны были снять с истребителя бомбы и обесточить пушку. Ничего из этого сделано не было. Более того, информация о том, что самолет остается в боевой готовности, не отразилась и в журнале подготовки истребителя к учениям.