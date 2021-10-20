Минобороны потребовало миллиард рублей с виновника крушения вертолета Ми-28

Министерство обороны России оспаривает приговор, вынесенный бывшему командиру 55-го отдельного вертолетного полка полковнику Евгению Суходольскому, осужденному за крушение вертолета Ми-28 и получившему пять лет лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, военное ведомство не согласно с тем, что суд отказался взыскать с виновника катастрофы сумму ущерба за разбившуюся боевую машину. Речь идет о 979 миллионах рублей, которые Минобороны требует с Суходольского.

Отмены приговора Краснодарского гарнизонного военного суда также требуют прокуратура, родственники погибших летчиков и осужденный полковник. Апелляционные жалобы будет рассматривать Южный окружной военный суд.

Суходольский был признан виновным в превышении полномочий. Его приговорили к пяти годам заключения.

11 декабря 2019 года Ми-28Н выполнял «контрольно-тренировочный полет в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем». Пилоты трижды пытались вернуться на аэродром базирования, но так и не увидели его посадочную полосу из-за внезапно образовавшегося плотного тумана. Экипаж совершил вынужденную посадку недалеко от базы, однако Суходольский, пытавшийся скрыть инцидент, потребовал срочной эвакуации вертолета. Выполнить приказ вызвались опытные пилоты: подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, но через пять минут после взлета машина упала и разбилась, экипаж погиб. Следствие установило, что причиной катастрофы стали ошибки пилотирования в сложных метеоусловиях.

Суходольский свою вину не признал.