Россияне массово устремились в один город на новогодние праздники

Мэр Сочи: раскуплена почти половина мест в курортных отелях на новогодние праздники

Российские туристы раскупили почти половину мест в отелях Сочи на новогодние праздники. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

«Готовимся к периоду новогодних праздников. Уже забронировано более половины номерного фонда в горном кластере. В период праздничных дней мы планируем принять около 250 тысяч гостей», — говорится в сообщении.

Также Копайгородский отметил важность обеспечения высокого уровня сервиса и контроля эпидемиологической ситуации на курорте. Так, планируется установка ограничителей для соблюдения отдыхающими в очередях социальной дистанции. Еще одна антиковидная мера — возможность оплачивать ски-пассы бесконтактным путем.

«К активному зимнему сезону готова и прибрежная инфраструктура. Открыто 30 зимних пляжей, более 35 объектов туристского показа работают в городе круглогодично. Здесь также усилим санобработку, контроль масочного режима», — рассказал глава города.

Ранее в октябре власти Сочи ужесточили ограничения для туристов во время нерабочих дней. Согласно нововведениям, путешественники при заселении в отели должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о медицинском отводе, либо отрицательный результат ПЦР-теста.