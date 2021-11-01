Россияне отдохнули в Сочи в нерабочие дни и рассказали о ситуации на курорте

Отдохнувшие в Сочи в «ковидную» неделю туристы рассказали о проверках QR-кодов и паспортов

Россияне отдохнули в Сочи в «ковидную» неделю и рассказали о ситуации с ограничениями на курорте. Своими впечатлениями они поделились с интернет-порталом «93.ru».

По словам путешественников, с наступлением нерабочих дней на дверях практически всех мест общественного питания в Сочи и Адлере появились объявления о том, что для входа необходимо иметь при себе QR-код.

Также администраторы или официанты заведений проверяют у посетителей паспорта, чем недовольны туристы. «Есть же у меня код, я вакцинировались. Не украла же я смартфон. Этот мой, вот посмотрите — личный кабинет на "Госуслугах". А паспорт никогда с собой не ношу. Это беспредел какой-то», — возмутилась одна из собеседниц портала.

При этом ряд заведений общепита разрешает находиться отдыхающим без QR-кодов на открытых террасах. «Нам не поступало распоряжений насчет веранд, но, возможно, и их закроют для непривитых. Вы можете зайти к нам, но поскольку туалетная комната у нас в основном зале ресторана, то туда без QR-кода вас не пустят», — заявила администратор одного из ресторанов.

Что касается столовых, то, по словам отечественных путешественников, несложно найти места, где никто ничего не проверяет.

Ранее в октябре гигантские толпы туристов в Сочи во время нерабочих дней, которые сняли на видео, возмутили пользователей в сети.