Россиян оставят без популярных специй

Крупный бренд специй Santa Maria, принадлежащий финской Paulig, оставит российский рынок. Компания решила сосредоточиться на кофейном рынке в России, передает РБК. Марка входит в число самых популярных в категории специй и приправ.

О прекращении импорта в Россию сообщила гендиректор российского офиса Paulig Ольга Свечникова. С рынка Santa Maria постепенно уйдет до конца 2021 года. Причем, как отмечает РБК, у ретейлеров продукция уже начала заканчиваться.

Свечникова уточнила, что причиной ухода Santa Maria стало стремление Paulig сосредоточиться именно на кофе, поскольку именно этот сегмент является для компании драйвером роста. В перспективе компания хотела бы стать игроком номер один в сегменте натурального кофе.

В мае стало известно, что производитель популярных йогуртов — Campina — уйдет с российского рынка. Теперь российское подразделение FrieslandCampina, которая производит молочные продукты под брендом Campina, перейдет в собственность компании Ehrmann.

Марка решила сосредоточиться на развитии в других странах. После завершения сделки бренды Fruttis и «Нежный» будут развиваться под управлением Ehrmann.