Стало известно об улучшении ситуации в Судане

В посольстве России в Судане заявили, что ситуация в Хартуме нормализуется

Ситуация в столице Судана, где недавно произошел государственный переворот, постепенно нормализуется. Об этом стало известно со слов представителя посольства России в Хартуме, передает ТАСС.

В диппредставительстве рассказали, что обстановка в городе улучшается. «Большинство мостов уже открыто, большинство блокпостов снято. Город возвращается к спокойной жизни», — отметили в ведомстве.

25 октября военные из Суверенного совета арестовали премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Помимо него были задержаны четыре министра — связи, информации, финансов и промышленности, а также губернатор Хартума и представитель совета.

После ареста гражданских лидеров Судана десятки тысяч жителей вышли на акции протеста против госпереворота в Хартуме. В ответ на это военные открыли огонь по участникам демонстрации, в результате чего 12 человек получили ранения. В стране объявляли режим чрезвычайного положения.