Офицеры США отреагировали на рассказ узника Гуантанамо о пытках ЦРУ

Высокопоставленные военные офицеры США отреагировали на рассказ узника Гуантанамо Маджида Хана, обвиненного в содействии группировке «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация), о пытках ЦРУ при проведении допросов и назвали их «пятном на моральных устоях Америки». Об этом сообщает The New-Yourk Times со ссылкой на письмо с призывом к помилованию, подписанное семью из восьми членов жюри присяжных, доставленных в Гуантанамо-Бэй для вынесения приговора.

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Военные осудили действия американского правительства после подробностей насилия применяемого к подозреваемым в так называемых «черных точках» (black site) (подпольные объекты ЦРУ — прим. «Ленты.ру»). Они подчеркнули, что издевательства выходили за рамки «утвержденных усовершенствованных методов допроса». «Эти злоупотребления не имели практической ценности с точки зрения разведки или какой-либо другой ощутимой выгоды для интересов США. Напротив, это пятно на моральных устоях Америки; обращение с господином Ханом в руках американских сотрудников должно стать источником стыда для правительства США», — сказано в письме.

Офицеры приговорили сторонника «Аль-Каиды» к 26 годам тюремного заключения, что является самым низким сроком, который может быть назначен судом по делу о терроризме. Его приговор отсчитывается с момента признания вины в 2012 году и должен истечь в 2038 году.

Также из-за вскрывшихся фактов члены жюри воспользовались правом военной юстиции и написали письмо с призывом к помилованию, что может сократить сроки заключения Хана. Сообщается, что он сотрудничал с правительством США, помогая федеральным и военным прокурорам. Это позволит ему выйти из тюрьмы в феврале 2021-го или в 2025 году.

Ранее 41-летний Маджид Хан впервые рассказал о жестоких пытках и издевательствах следователей ЦРУ США на допросах. Несмотря на его готовность сотрудничать со следствием, его подвешивали обнаженным к потолочной балке на несколько дней, обливали холодной водой и не давали уснуть, морили голодом и удерживали голову под водой, чтобы он задыхался, а также подвергали избиениям и изнасилованиям.