Узник Гуантанамо впервые рассказал о жестоких пытках ЦРУ на допросах

Узник американской тюрьмы Гуантанамо Маджид Хан, обвиненный в содействии группировке «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в России), впервые рассказал о жестоких пытках и издевательствах следователей ЦРУ США на допросах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Заключенный рассказал суду присяжных, которые рассматривали его приговор за совершение военных преступлений, что над ним длительное время совершали насилие на подпольных объектах ЦРУ — так называемых «черных точках» (black site), несмотря на готовность сотрудничать со следствием.

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Хан пояснил, что его подвешивали обнаженным к потолочной балке на несколько дней, обливали холодной водой и не давали уснуть, морили голодом и удерживали голову под водой, чтобы узник задыхался, а также подвергали избиениям и изнасилованию.

«Я думал, что умру. Я умолял их остановиться и поклялся, что ничего не знаю. Чем больше я сотрудничал и рассказывал, тем больше меня пытали», — сказал заключенный Гуантанамо. Агентство уточнило, что это был первый случай, когда особо важный заключенный имел возможность рассказать о методах так называемого усиленного допроса.

Он провел около трех лет на подпольных объектах ЦРУ, прежде чем его отправили в Гуантанамо в сентябре 2006 года. Узник уточнил, что все это время не видел света и не имел контактов ни с кем, кроме охранников и следователей.

41-летний Хан признался, что был курьером «Аль-Каиды» и принимал участие в планировании нескольких заговоров, которые там так и не были осуществлены. В феврале 2012 года он признал себя виновным по обвинениям, включающим заговор, убийство и оказание материальной поддержки терроризму.

Ожидается, что мужчину могут приговорить на срок от 25 до 40 лет лишения свободы. За сотрудничество со следствием его приговор будет сокращен, также зачтется время, которое он уже отбыл в тюрьме с 2012 года.

Ранее профессор права Джорджтаунского университета Дэвид Лубан в комментарии «Ленте.ру» заявил, что после закрытия тюрьмы в заливе Гуантанамо заключенных, скорее всего, будет ждать та же судьба, что им уготовили при администрации президента США Барака Обамы. Часть из них будет отправлена на родину, а остальные — переведены в тюрьму в США.

Эксперт исключил вариант, при котором часть заключенных после закрытия Гуантанамо может оказаться в другой секретной тюрьме, так называемой «черной точке». Юрист напомнил, что официально все такие объекты были закрыты много лет назад. По его словам, вероятность того, что каким-то секретным указом было разрешено строительство новых «черных точек», близка к нулю.