Раскрыта судьба заключенных Гуантанамо после закрытия тюрьмы

После закрытия тюрьмы в заливе Гуантанамо заключенных, скорее всего, будет ждать та же судьба, что им уготовили при администрации президента США Барака Обамы. Часть из них будет отправлена на родину, а остальные — переведены в тюрьму в США, заявил профессор права Джорджтаунского университета Дэвид Лубан в комментарии «Ленте.ру».

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Лубан исключил вариант, при котором часть заключенных после закрытия Гуантанамо может оказаться в другой секретной тюрьме, так называемой «черной точке» (black site). Юрист напомнил, что официально все такие объекты были закрыты много лет назад. По его словам, вероятность того, что каким-то секретным указом было разрешено строительство новых «черных точек», близка к нулю.

«В любом случае, немыслимо, чтобы администрация Байдена заставила этих людей "исчезнуть" на каком-то секретном объекте. Это не только было бы незаконно, но и вызвало бы возмущение во всем мире, среди союзников и противников США, а также внутри страны. Такого никогда не произойдет», — подчеркнул Лубан.

3 июля стало известно, что Минобороны США запретило финансировать тюрьму Гуантанамо из своего бюджета после 30 сентября 2022 года. 19 июля американские власти приняли решение о репатриации в Марокко 56-летнего заключенного Гуантанамо Абдула Латифа Насира. В Вашингтоне сочли, что он больше не представляет опасности национальным интересам США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила журналистам, что администрация Джо Байдена намерена добиться полного закрытия тюрьмы.

Первую попытку закрыть тюрьму предпринял экс-президент США Барак Обама, подписав соответствующее распоряжение в январе 2009 года. Это решение не было исполнено из-за сопротивления конгрессменов-республиканцев. В 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп издал приказ о сохранении тюрьмы, отменив распоряжение своего предшественника.