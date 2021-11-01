Россиянам предсказали подорожание окон из-за новых требований

В России 1 ноября вступил в силу новый ГОСТ для окон и балконных дверей. Эксперты предполагают, что изменения повлияют на стоимость изделий, сообщает РИА Новости.

Так, в ГОСТ ввели отдельный раздел, посвященный требованиям по обеспечению безопасности при мытье окон и разрушении остекления. Кроме того, указаны необходимые меры для защиты от незаконного проникновения в здание и для профилактики выпадения из окон детей.

Партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин объяснил, что для защиты детей на окнах новостроек придется размещать «нестандартный» механизм открывания окна или фурнитуру с замками. Он предсказал россиянам подорожание окон из-за новых требований. Директор по строительству «Гранель» Андрей Зимонов предположил, что ГОСТ приведет к росту стоимости оконных конструкций в диапазоне от 3 до 25 процентов в зависимости от выполнения какого-либо требования.

«Например, использование детского замка безопасности в зависимости от ширины створок добавляет около 2-5 процентов. Противовзломная фурнитура с грибообразной ручкой удорожает материал на 5-7 процентов, но обычно она необходима лишь в окнах на первом этаже. Применение антивандальной пленки может повысить стоимость оконной конструкции до 25 процентов», — объяснил Зимонов.