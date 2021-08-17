Россиян предупредили о риске лишиться кондиционеров

Кондиционер, установленный в квартире многоквартирного дома, могут демонтировать по решению суда, если он работает с нарушениями и мешает соседям. О риске лишиться климатического оборудования РИА Новости рассказал заместитель гендиректора по строительству и эксплуатации компании «ПИК-Комфорт» Владислав Лукьянов.

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По словам эксперта, кондиционеры должны монтировать с соблюдением определенных правил, норм СанПиН. Порой их установка требует дополнительных согласований. В Москве, например, есть требование об отводе конденсата из кондиционеров. Нельзя отводить конденсат на площадки перед входом в жилые дома, на окна и балконы, на крыши коммерческих зданий.

Внешние блоки сплит-систем не должны мешать соседям, предупредил специалист, — то есть нельзя закрывать свет и обзор, создавать шум. Конденсат не должен капать на соседские окна или подоконники. Более того, распоряжаться общедомовым имуществом, в том числе фасадами, можно только по решению общего собрания собственников.

Обычно устранить связанные с работой кондиционера нарушения требует управляющая компания (УК), уточнил Лукьянов. Если это требование игнорируется, соседи или УК могут подать в суд.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил об опасности использования кондиционера. Специалист назвал нежелательной ситуацию, когда человек попадает из 35-градусной жары в квартиру, где температура воздуха составляет 25 градусов тепла.