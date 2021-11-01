Захарова оценила приговор русскоязычному журналисту в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила приговор русскоязычному журналисту Юрию Алексееву в Латвии. Комментарий по этому поводу она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, вердикт стал итогом процесса, в ходе которого следственные органы Латвии старались сфабриковать дело и отправить неудобного для местных властей журналиста в тюрьму. «Верится в эти обвинения с трудом. В противном случае обвинительная сторона вряд ли стала бы так рьяно настаивать на переводе судебных слушаний в закрытый для прессы и общественности режим. Тут, видимо, важен сам принцип: посадить любой ценой», — отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что «практика зажима свободы слова и выражения мнений» стала для Латвии обычным делом. Она напомнила, что в течение недели там выдвинули уголовные обвинения в отношении 14 других русскоязычных корреспондентов, а также лишили лицензии «Первый Балтийский канал». «Тенденция очевидна. Как и отсутсвие должной реакции ОБСЕ», — констатировала Захарова.

29 октября Пардаугавский суд Риги приговорил Юрия Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы. Его признали виновным по статьям «разжигание межнациональной розни», «незаконное хранение боеприпасов» и «распространение детской порнографии».

Сам журналист эти обвинения категорически отрицает и считает их абсурдными. Он также заявил, что власти Латвии проводят кампанию запугивания против русскоязычных журналистов, которые не слушаются их указаний.