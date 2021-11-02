Звезду фильма «Безумная свадьба» задержали по обвинению в изнасиловании

Французского актера Эри Абиттана задержали по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.

47-летнюю звезду фильма «Безумная свадьба» отвезли на допрос. 30 октября на него поступила жалоба от женщины, чье имя не раскрывается. Известно, что она периодически встречалась с артистом, однако других подробностей об их отношениях и инциденте нет.

Эри Абиттан также известен по фильмам «Мадам», «Тур де Шанс», «Безумные соседи», «Все, что сверкает», «Самая безумная свадьба», «Депрессия и друзья», «Отель романтических свиданий» и «Да здравствует Франция!». В декабре актер собирался поехать в тур по Франции и представить свое новое юмористическое шоу.

В августе шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон обвинила в изнасиловании актера Юэля Киннамана, сыгравшего одну из главных ролей в фильме «Отряд самоубийц». Актер в свою очередь обвинил Магнуссон в угрозах и вымогательстве и добился выдачи судом временного запретительного приказа против нее.