Россиян призвали отказаться от несогласованных акций в нерабочие дни

МВД России заявило, что поступает информация о планах провести в нерабочие дни с 4 по 7 ноября несогласованные публичные мероприятия в ряде субъектов страны. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

«Напоминаем, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Органами власти субъектов Российской Федерации приняты правовые акты, запрещающие проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность», — заявили в МВД.

Аналогичное сообщение появилось в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Ведомство сообщило, что 4 ноября планируется провести несогласованную акцию в центре столицы. «Разъясняем, что, как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», — заключили в прокуратуре.

В Москве 4 ноября 2020 года задержали десятки участников в несанкционированного «Русского марша». Участники шествия планировали пройти от станции «Цветной бульвар» до общественной приемной ФСИН России на Садовой-Сухаревской улице и потребовать провести проверку по факту гибели в СИЗО националиста Максима Марцинкевича.