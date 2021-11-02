В Рязанской области заключенный покончил с собой в колонии для бывших силовиков

Заключенный покончил с собой в российской колонии для бывших силовиков. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает «МК».

По данным издания, все произошло в ИК-3 в поселке Октябрьский в конце октября 2021 года. Мужчина отбывал наказание в колонии-поселении. Осужденный оставил предсмертную записку. Ее содержимое неизвестно — официально о деталях происшествия не сообщается.

В ИК-3 отбывал наказание экс-глава ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов, которому дали 22 года строгого режима за создание преступного сообщества и множество эпизодов превышения полномочий (Верховный суд сократил его срок до 12 лет). Также там сидел организатор убийства журналистки Анны Политковской бывший сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, которого приговорили к 11 годам лишения свободы.