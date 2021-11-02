Facebook заблокировал страницу основателя Gulagu.net

Facebook заблокировал личную страницу основателя правозащитной организации Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

Там подчеркнули, что доступ к профилю с почти пятью тысячами друзей и более 12,4 тысячи подписчиков был закрыт в ночь на 2 ноября без каких-либо жалоб и предупреждений. При этом у страницы был значок верификации — в доказательство того, что администрация Facebook ее проверяла.

Отмечается, что 1 ноября Осечкин вместе с белорусским программистом Сергеем Савельевым, который передал правозащитникам видеоархив с пытками заключенных в российских колониях и стал фигурантом уголовного дела, опубликовал первую часть документального фильма «Список Савельева» с конкретным перечнем должностных лиц ФСИН, причастных к пыткам. В первые десять часов видео набрало более 400 тысяч просмотров.

«Мы призываем Facebook провести тщательную проверку и расследование по факту удаления аккаунта Vladimir Osechkin и принять меры к его восстановлению», — указано в сообщении.

30 октября Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать видео бывшего заключенного Адама Гисаева, который рассказывает о пытках в иркутском СИЗО №1. Запись была опубликована 29 января, а уведомление о блокировке видео пришло спустя девять месяцев. Как утверждают в Gulagu.net, всего в иркутском СИЗО № 1 избили более ста арестантов.

В начале октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области, позднее были опубликованы и другие. По словам правозащитника Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.